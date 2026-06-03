Власти Молдавии в кулуарах обсуждают выход из безвизового режима с Россией

Молдавские власти кулуарно обсуждают отмену безвизового режима с Россией. Об этом газете «Известия» рассказал депутат парламента от Партии социалистов Молдавии Богдан Цырдя.

По его словам, аннулирование безвизового режима обсуждают внутри правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Депутат предположил, что все к этому именно и идет. Он напомнил, что еще два года назад казался сюрреализмом выход страны из СНГ, замена Дня Победы Днем Европы или штраф в $1 тыс. за ношение георгиевской ленты. Но сейчас все это есть.

26 мая стало известно, что исполком СНГ получил заявление Молдавии о выходе из ключевых соглашений Содружества.

В марте этого года решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.