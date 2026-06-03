США отказались размораживать средства Ирана в случае заключения сделки

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон не планирует размораживать иранские активы или отменять санкции в качестве стимула для подписания потенциального соглашения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Все будет зависеть от условий. Это означает, что никакого бонуса за подписание, жеста доброй воли не будет», — отметил Рубио во время слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса.

Он также уточнил, что в рамках возможного смягчения американского давления будут рассматриваться только те санкции, которые непосредственно связаны с ядерной программой Ирана. Госсекретарь добавил, что замороженные активы не будут возвращены Тегерану, если существует риск их использования для поддержки прокси-групп в регионе.

Согласно данным Bloomberg, за последние восемь лет количество американских санкций против Ирана возросло почти до двух тысяч. Эти ограничения охватывают различные сферы, включая нефтяные и судоходные компании, валютные биржи и посредников. Бывший заместитель посланника по Ирану и координатор санкционной политики в Госдепартаменте Ричард Нефью заявил, что США достигли предела в санкционном давлении на Иран.

Ранее Рубио рассказал о перспективах сделки с Ираном.