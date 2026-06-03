СМИ заявили о нападении сторонников Пашиняна на представителей «Сильной Армении»

Сторонники правящей партии Армении атаковали членов альянса Самвела Карапетяна в селе Мармарашен, расположенном недалеко от Еревана. Об этом сообщила журналистка Сюзи Бадоян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Только что представители «Гражданского договора» набросились на членов «Сильной Армении». Глава местного союза добровольцев «Еркрапа» по-хулигански напал на молодых людей во время агитационной кампании», — отметила она.

На видео одна из очевидиц утверждает, что нападавшие нанесли удар беременной женщине. На данный момент правоохранительные органы не сделали официальных комментариев по поводу инцидента.

Члены «Сильной Армении» проводили агитационное мероприятие в преддверии парламентских выборов, назначенных на 7 июня. Предвыборная кампания в стране стартовала 8 мая, и с самого начала действующий премьер-министр Никол Пашинян не раз вступал в споры с избирателями, пришедшими на митинги.

18 мая Пашинян сорвался на крик во время предвыборной встречи в Ереване после резкой критики со стороны местной жительницы.

Ранее Захарова фразой про европейские ценности прокомментировала поведение Пашиняна на предвыборной акции.