Россия внесла в стоп-лист пятерых представителей британских СМИ

Россия приняла решение внести в «стоп-лист» пятерых представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, которые тиражируют ложные сведения о РФ. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

В публикации отмечается, что внесенные в стоп-лист «причастны к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране, а также призывающих к сохранению и наращиванию давления на Москву под предлогом реагирования на СВО».

В апреле Россия внесла в стоп-лист представителей Евросоюза, участвовавших в принятии решений о помощи Украине. Также в список были внесены представители ЕС, которые имеют отношение к введению антироссийских санкций, нанесению ущерба отношениям РФ с другими странами. Внесенным в список лицам запрещен въезд на территорию Российской Федерации, добавили в ведомстве.

Ранее в МИД назвали главного провокатора обострения отношений России и Европы.