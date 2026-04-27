МИД расширил «черный список» представителей ЕС

РФ внесла в стоп-лист представителей ЕС, участвовавших в решениях о помощи Киеву

Россия внесла в стоп-лист представителей Евросоюза, участвовавших в принятии решений о помощи Украине. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В публикации отмечается, что в список были внесены представители ЕС, которые имеют отношение к введению антироссийских санкций, нанесению ущерба отношениям РФ с другими странами, созданию препятствий морскому судоходству, преследованию российских должностных лиц, а также выступающие за изъятие российских активов или использование прибыли от них.

Внесенным в список лицам запрещен въезд на территорию Российской Федерации, добавили в ведомстве.

23 апреля Евросоюз утвердил новый пакет ограничений: в него, среди прочего, вошел запрет на операции с 20 российскими банками, ограничения, связанные с криптовалютой RUBx, а также запрет на любую поддержку ЕС развития цифрового рубля. Под санкциями также оказались 12 российских нефтеперерабатывающих предприятий и 16 зарубежных компаний.

