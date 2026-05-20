ЕК и Украина подписали меморандум о выделении €90 млрд кредитных средств

ЕК и Украина подписали меморандум о взаимопонимании для выделения кредита

Еврокомиссия (ЕК) и Украина подписали меморандум о взаимопонимании для выделения кредита в €90 млрд. Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис в соцсети X.

Он отметил, что подписание меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи уверенно приближает стороны к первому траншу кредита поддержки Украины.

«Как и было обещано, первый бюджетный транш будет выделен во втором квартале», — написал Домбровскис.

По его словам, такая поддержка позволит повысить экономическую устойчивость Украины, нарастить внутренние доходы и активизировать противодействие коррупции. При этом, как сообщалось ранее, €6 из €9 млрд первого транша кредита будут направлены на закупку и производство беспилотников для Киева.

18 мая представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари заявлял, что Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для предоставления стране кредита в размере €90 млрд.

Евросоюзу перед предоставлением кредита Украине надо принять не только меморандум о взаимопонимании, но и программу макрофинансовой помощи стране. При этом документ должен основываться на проведенных Киевом реформах и его обязательствах. Кроме того, Брюсселю необходимо внести изменения в положения о фонде ЕС для помощи украинской стороне.

