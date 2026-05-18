ЕС и Украина не подписали ключевые документы по кредиту в €90 млрд

ЕК: Евросоюз и Киев не подписали три главных документа для выделения кредита

Европейский союз (ЕС) и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для предоставления стране кредита в размере €90 млрд. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Европейской комиссии (ЕК) Баляш Уйвари, передает РИА Новости.

«Можем подтвердить, что нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита», — сказал он.

По словам чиновника, больше всего стороны продвинулись в работе над меморандумом о взаимопонимании. Однако остаются нерешенными вопросы с другими необходимыми документами.

Евросоюзу перед предоставлением кредита Украине надо принять не только меморандум о взаимопонимании, но и программу макрофинансовой помощи стране. При этом документ должен основываться на проведенных Киевом реформах и его обязательства. Кроме того, Брюсселю необходимо внести изменения в положения о фонде ЕС для помощи украинской стороне.

18 мая агентство Reuters со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко написало, что государство рассчитывает получить первую выплату в рамках кредита от ЕС уже в начале июня. Как отметил чиновник, сейчас стороны завершают работу над необходимыми соглашениями.

Ранее в ЕК рассказали, на что пойдут первые выплаты по новому кредиту Украине.