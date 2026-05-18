Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

ЕС и Украина не подписали ключевые документы по кредиту в €90 млрд

ЕК: Евросоюз и Киев не подписали три главных документа для выделения кредита
Global Look Press

Европейский союз (ЕС) и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для предоставления стране кредита в размере €90 млрд. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Европейской комиссии (ЕК) Баляш Уйвари, передает РИА Новости.

«Можем подтвердить, что нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита», — сказал он.

По словам чиновника, больше всего стороны продвинулись в работе над меморандумом о взаимопонимании. Однако остаются нерешенными вопросы с другими необходимыми документами.

Евросоюзу перед предоставлением кредита Украине надо принять не только меморандум о взаимопонимании, но и программу макрофинансовой помощи стране. При этом документ должен основываться на проведенных Киевом реформах и его обязательства. Кроме того, Брюсселю необходимо внести изменения в положения о фонде ЕС для помощи украинской стороне.

18 мая агентство Reuters со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко написало, что государство рассчитывает получить первую выплату в рамках кредита от ЕС уже в начале июня. Как отметил чиновник, сейчас стороны завершают работу над необходимыми соглашениями.

Ранее в ЕК рассказали, на что пойдут первые выплаты по новому кредиту Украине.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!