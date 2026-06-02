В Грузии обвинили посла Германии в ксенофобии

Заявление посла Германии в Тбилиси Петера Фишера о том, что грузины хотят в Европейский союз (ЕС) и «не хотят быть русскими, турками, иранцами или азербайджанцами», — ксенофобское. Об этом заявил председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Это однозначно ксенофобское заявление и в таком чувствительном регионе может привести к эскалации между странами и народами», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в Грузии ждут, когда «завершится этот тяжелый период (пребывания посла Германии), он уедет и будет назначен новый посол».

В сентябре прошлого года генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил о пересечении Фишером «красных линий». По словам чиновника, дипломат «вовлечен во внутриполитические процессы, стимулирует экстремизм и противостояние, раскол в обществе».

Ранее в Грузии обвинили немецкого посла во лжи.