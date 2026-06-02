Бывший сенатор Арашуков нашел работу в колонии

Отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» (ИК-6; Оренбургская область) бывший сенатор Рауф Арашуков вышел на работу в «индивидуальный» швейный цех. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Трубников.

По словам собеседника агентства, Арашуков долго добивался получения работы. Экс-парламентарий просил руководство колонии допустить его к работе в сувенирном или упаковочном цехе, но получил возможность трудиться в качестве швеи. Его рабочее место находится в соседней с камерой комнате, а не в общем швейном цехе колонии.

В январе этого года суд приговорил Арашукова к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. Через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания. Самого Арашукова задержали в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. Позднее арестовали и его отца Рауля. По версии следствия, именно отец организовал преступное сообщество, занимавшееся хищениями газа.

Ранее сообщалось, что Арашуков пытался купить премиум-товары в колонии.