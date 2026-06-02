Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Бывший сенатор Арашуков нашел работу в колонии

Осужденный экс-сенатор Арашуков стал работать в колонии швеей
Илья Питалев/РИА Новости

Отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» (ИК-6; Оренбургская область) бывший сенатор Рауф Арашуков вышел на работу в «индивидуальный» швейный цех. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Трубников.

По словам собеседника агентства, Арашуков долго добивался получения работы. Экс-парламентарий просил руководство колонии допустить его к работе в сувенирном или упаковочном цехе, но получил возможность трудиться в качестве швеи. Его рабочее место находится в соседней с камерой комнате, а не в общем швейном цехе колонии.

В январе этого года суд приговорил Арашукова к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. Через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания. Самого Арашукова задержали в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. Позднее арестовали и его отца Рауля. По версии следствия, именно отец организовал преступное сообщество, занимавшееся хищениями газа.

Ранее сообщалось, что Арашуков пытался купить премиум-товары в колонии.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!