Вулин: Мерц говорит о войне с РФ, потому что немцы забыли ужасы Второй мировой

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о готовности к войне с Россией к 2030 году показывают, что немцы забыли ужасы Второй мировой войны. Своим мнением поделился бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин, выступая в рамках экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Новый мир – правила выживания: пределы силы и пространство для кооперации», передает РИА Новости.

«В Европе уже никто не помнит Вторую мировую, поэтому канцлер Германии Мерц говорил, что «к 2030 году мы будем готовы сражаться с Россией»», — заявил он.

Вулин отметил, что в период, когда у власти был Вилли Брандт (канцлер ФРГ в 1969-1974 годах), то ни одна партия не смела даже говорить о таком, потому что «помнили и знали, что такое война».

До этого Мерц говорил, что Россия якобы представляет «непосредственную угрозу» для Европы. Он утверждал, что на фоне геополитической напряженности и вызовов в сфере безопасности на Германию ложится особая ответственность не только за свое собственное будущее, но и за единство Европы.

В связи с этим канцлер напомнил, что Германия «преобразует» свои войска «в самую сильную регулярную армию вооруженных сил в Европе».

