Европа в отсутствие дипломатических шагов и в условиях скорого завершения конфликта на Украине опасно приблизилась к прямому вовлечению в войну с Россией. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

Автор статьи напомнил, что европейские страны активно оснащают Киев оружием, которое наносит удары по территории России.

«Нет ни одной инициативы, которая могла бы указать на дипломатическое решение. Кажется, мы ставим все на победу над Россией, а затем над Китаем», – говорится в статье.

Издание отмечает, что на Западе уже перестали скрывать главную роль в противостоянии с Россией, поскольку без внешней политики Украина в кратчайшие сроки прекратит свое существование. Нынешний курс Евросоюза ведёт континент к катастрофе, предотвратить которую можно лишь путем действенного обновления западных элит, продолжил автор.

В публикации также говорится, что чем больше проходит времени, тем ближе Европа подходит к точке невозврата, поэтому необходимо потребовать смены руководства ЕС «которое стремится только к войне».

Ранее Москва заявила, что контакты с ЕС возможны только при отказе от антироссийского курса.