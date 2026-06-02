Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Европу предостерегли от войны с Россией

AD: Евросоюз идет к точке невозврата из-за Украины
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европа в отсутствие дипломатических шагов и в условиях скорого завершения конфликта на Украине опасно приблизилась к прямому вовлечению в войну с Россией. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

Автор статьи напомнил, что европейские страны активно оснащают Киев оружием, которое наносит удары по территории России.

«Нет ни одной инициативы, которая могла бы указать на дипломатическое решение. Кажется, мы ставим все на победу над Россией, а затем над Китаем», – говорится в статье.

Издание отмечает, что на Западе уже перестали скрывать главную роль в противостоянии с Россией, поскольку без внешней политики Украина в кратчайшие сроки прекратит свое существование. Нынешний курс Евросоюза ведёт континент к катастрофе, предотвратить которую можно лишь путем действенного обновления западных элит, продолжил автор.

В публикации также говорится, что чем больше проходит времени, тем ближе Европа подходит к точке невозврата, поэтому необходимо потребовать смены руководства ЕС «которое стремится только к войне».

Ранее Москва заявила, что контакты с ЕС возможны только при отказе от антироссийского курса.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!