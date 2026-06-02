Военный эксперт назвал способ защитить трассу «Новороссия»

Аналитик Баранец: для защиты трассы Новороссия необходимо укреплять спецслужбы
Александр Иванов/РИА Новости

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Tsargrad.tv прокомментировал атаки украинских войск на федеральную трассу «Новороссия» в Херсонской области. По его мнению, выходом в данном случае будет наращивание агентурной сети в новых регионах.

«Надо укреплять наши спецслужбы, надо вызывать отставничков, запасников, которые имеют огромный опыт, и надо их привлекать на помощь нашим уже существующим структурам спецслужб. <...> Во-первых, я думаю, что надо, минимум, нашу Федеральную службу безопасности увеличить в два раза, призвав из запаса специалистов высочайшего класса», — считает эксперт.

Необходимо утроить агентуру, которая работает в районе трассы, добавил он.

1 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в районе трассы «Новороссия» отражаются атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, борьбу ведут мобильные огневые группы.

В конце мая глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ осуществляют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе «Новороссия» в районе Бердянска. Украинские военные с БПЛА сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. При этом нет разницы, проезжает мимо автомобиль или проходит пешеход.

