Ситуация на линии боевого соприкосновения говорит о приближении России к победе в СВО. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России», — заявил Журавлев.

При этом он заметил, что ни Украине, ни Соединенным Штатам такой сценарий не нужен. Вашингтон продолжает снабжать Киев оружием и заниматься обучением ВСУ, напомнил депутат. Так не поступают те, кто хочет мира, указал Журавлев.

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский «вертится, как уж на сковородке, придумывая все новые причины тому, что не собирается ни с кем ни о чем договариваться». Судьба противостояния находится в руках России, и конфликт закончится, когда Украина будет принуждена к капитуляции, других вариантов нет, подчеркнул он.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

