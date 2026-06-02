Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Госдуме объяснили заявления о скором завершении СВО

Депутат Журавлев: ситуация на фронте говорит о скорой победе России в СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ситуация на линии боевого соприкосновения говорит о приближении России к победе в СВО. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России», — заявил Журавлев.

При этом он заметил, что ни Украине, ни Соединенным Штатам такой сценарий не нужен. Вашингтон продолжает снабжать Киев оружием и заниматься обучением ВСУ, напомнил депутат. Так не поступают те, кто хочет мира, указал Журавлев.

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский «вертится, как уж на сковородке, придумывая все новые причины тому, что не собирается ни с кем ни о чем договариваться». Судьба противостояния находится в руках России, и конфликт закончится, когда Украина будет принуждена к капитуляции, других вариантов нет, подчеркнул он.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

Ранее в России оценили состояние системы ПВО на Украине.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!