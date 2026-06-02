Путин внес изменения в процесс получения гражданства России

Заявителям на российское гражданство необходимо будет предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был приговор. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, который опубликован на сайте размещения правовых актов.

«Внести... изменения... документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ee наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден», — говорится в указе.

Уточняется, что документ должен быть выдан по нормам иностранного права не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации компетентным органом страны, гражданином которой является заявитель, либо компетентным органом страны, выдавшей заявителю, который является лицом без гражданства, документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.

Ранее в России группу людей лишили гражданства за экстремистские настроения.