СМИ заявили о возможном размещении ЯО США в дополнительных европейских странах

Соединенные Штаты обсуждают возможность размещения ядерного оружия (ЯО) в дополнительных европейских странах Североатлантического альянса, это позволит разместить самолеты двойного назначения, которые способны наносить ядерные удары. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

«Чиновники США сигнализировали о готовности к дополнительному развертыванию помимо шести стран, уже держащих у себя бомбардировщики-носители ядерного оружия. Это потенциально позволило бы большему числу государств разместить у себя так называемые американские самолеты двойного назначения, которые способны наносить ядерные удары», — указывается в публикации.

По данным издания, в этом предложении заинтересованы некоторые страны Балтии и восточного фланга НАТО, в том числе Польша. По информации источника, в НАТО сейчас проходят переговоры, наибольший интерес проявили страны, наиболее близко находящиеся к границам Российской Федерации.

До этого издание Politico написало, что НАТО работает над укреплением крупнейшего острова в Балтийском море Готланда для противодействия России.

Ранее главком ВС Швеции заявил, что Россия может захватить Готланд.

 
