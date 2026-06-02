В Польше возмутились из-за позиции Туска в отношении Зеленского

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник на своей странице в соцсети X резко раскритиковала премьер-министра Дональда Туска за его позицию в отношении украинского лидера Владимира Зеленского.

«Когда Зеленский плюет полякам в лицо, присваивая подразделению Вооруженных сил Украины имя «героев УПА» (организация запрещена в России), Туск… и другие не просто делают вид, что это божья роса, но еще и пытаются это оправдать», — написала она.

По словам депутата, Туск унизил себя, поставив на один уровень решение Зеленского о «героях УПА» и намерение президента Кароля Навроцкого лишить его за это ордена Белого Орла, назвав оба события «одинаково тревожными» и добавив, что «каждый народ имеет право на свои интерпретации».

В конце мая украинский лидер присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) звание «героев УПА». Это решение спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия Владимира Зеленского назвали фатальной ошибкой и заявили о том, что президент должен принести извинения.

