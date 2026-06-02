В МИД РФ заявил о рисках для судоходства после задержания Францией танкера

Борьба Франции против судов с «удобными флагами» может дорого негативно сказаться на всем мировом торговом судоходстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание французскими и британскими военными судна «Тагор» в открытом море.

В МИД РФ заявили, что судно шло из российского порта Мурманск в Камерун практически без груза, а его задержание связано с тем, что оно несло «ложный» флаг.

По словам представителя ведомства, суда, работающие в интересах европейских страна, нередко ходят под «удобными» флагами.

«Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», — сказала Захарова.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, следовавший из России. В Кремле заявили, что действия военно-морских сил Франции граничат с пиратством.

Ранее появились подробности о задержанном в Атлантике танкере.