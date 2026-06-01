Появились подробности о задержанном в Атлантике танкере

Капитаном задержанного в Атлантическом океане танкера Tagor, по предварительным данным, является гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ во Франции.

Информации о членах команды капитана не приводится.

В посольстве РФ в Париже заявили, что французская сторона не уведомила Москву о действиях в отношении судна.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, следовавший из России.

В марте этого года французские ВМС задержали танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска. Судно сопроводили к порту Марселя для проведения проверки. При этом в российском посольстве заявили, что не получали уведомлений от Парижа о задержании Deyna.

