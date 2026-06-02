Мишустин подписал постановление о содействии избиркомам при выборах в ГД

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В тексте, в частности, говорится, что МВД и Росгвардия должны усилить охрану избирательных участков в новых и приграничных регионах страны.

МИД России поручили предоставлять ЦИК сведения об имеющемся и имевшемся ранее у кандидатов иностранного гражданства, ВНЖ или другого документа, предоставляющего право на постоянное проживание на территории другого государства. Также ведомство будет оказывать содействие в организации международного наблюдения.

Роскомнадзору правительство поручило пресекать распространение нарушающих законодательство агитационных материалов в интернете.

Кроме того, МВД должно предоставлять данные о наличии у кандидатов судимостей, а также пресекать противоправную предвыборную агитационную деятельность.

Осенью 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы.

