Небензя указал на неслучайное совпадение инцидента с дроном в Галаце с просьбой Зеленского

Инцидент с падением дрона в Румынии неслучайно совпал с обращением президента Украины Владимира Зеленского о нехватке средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при Всемирной организации Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Москва считает неслучайным, что инцидент с беспилотником в румынском городе Галац произошел на следующий день после обращения Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить ракеты к американскому комплексу ПВО Patriot и его «публичных стенаний» о том, что американские власти оставляют без внимания его требования.

31 мая Зеленский заявил, что ни конгресс Соединенных Штатов, ни Белый дом не ответили на его письмо с просьбой нарастить поставки боеприпасов для систем ПВО. Тем самым украинский лидер подтвердил появившееся два дня назад сообщение NBC News о том, что в Вашингтоне не отреагировали на запрос о ракетах.

Ранее Зеленский попросил у США лицензию на производство ракет Patriot.