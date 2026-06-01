МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД России, ей заявлен протест

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Литвы Йоланту Тубайте в связи с ситуацией, касающейся захоронений советских солдат. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении выражается решительный протест против новых «варварских» планов литовских властей по уничтожению захоронений советских солдат и офицеров в городе Вевис, которые сражались в боях за освобождение Литвы от фашистских захватчиков.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что им известны лица, которые несут ответственность за подобные действия.

В апреле в литовском городе Шяуляй археологи начали эксгумацию останков 26 советских солдат, которые были похоронены там в период Великой Отечественной войны. Как сообщил местный археолог Рокас Краняускас, работы по извлечению останков осуществляются вблизи собора святых апостолов Петра и Павла. В настоящее время в земле остается около половины тел советских солдат.

Ранее в Австрии вандалы повредили надгробия советских военнослужащих.