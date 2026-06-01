Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД России, ей заявлен протест
Евгений Одиноков/РИА Новости

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Литвы Йоланту Тубайте в связи с ситуацией, касающейся захоронений советских солдат. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении выражается решительный протест против новых «варварских» планов литовских властей по уничтожению захоронений советских солдат и офицеров в городе Вевис, которые сражались в боях за освобождение Литвы от фашистских захватчиков.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что им известны лица, которые несут ответственность за подобные действия.

В апреле в литовском городе Шяуляй археологи начали эксгумацию останков 26 советских солдат, которые были похоронены там в период Великой Отечественной войны. Как сообщил местный археолог Рокас Краняускас, работы по извлечению останков осуществляются вблизи собора святых апостолов Петра и Павла. В настоящее время в земле остается около половины тел советских солдат.

Ранее в Австрии вандалы повредили надгробия советских военнослужащих.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!