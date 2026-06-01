Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно дать кличку «Владимир 30 процентов», поскольку именно столько воруют из бюджета страны. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«У киевского режима не сломлена основа — система взяток, которой управляет президент. Деньги проводят через офшоры, покупку недвижимости на Западе», — написал он.

По его словам, Европа закрывает глаза на коррупцию в высших эшелонах украинской власти.

28 мая в российских силовых структурах рассказали, что большая часть средств, получаемых сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в виде взяток, направляется в «черную кассу» Зеленского. По словам источника, те сотрудники ТЦК, которые присваивают больше денег, чем предусмотрено в рамках коррупционных схем, привлекают внимание Службы безопасности Украины.

16 мая Азаров заявил, что Зеленскому следовало бы самому подать в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с публикацией пленок Тимура Миндича. По его оценке, сложившаяся на Украине ситуация уникальна, поскольку под подозрением находится глава государства и его ближайшее окружение.

Ранее глава РФПИ раскритиковал западные СМИ за неохотное освещение коррупции на Украине.