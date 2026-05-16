Экс-премьер Украины призвал Зеленского уйти в отставку

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы самому подать в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с публикацией пленок Тимура Миндича. Об этом ТАСС заявил экс-премьер республики Николай Азаров.

По его оценке, сложившаяся на Украине ситуация уникальна. Под подозрением находится глава государства и его ближайшее окружение, заметил Азаров. Экс-премьер упомянул арест бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

«Вот сейчас этот человек оказался жуликом. Самым настоящим. Он был всегда жуликом, естественно, но в данном случае вот это все проявилось документально, уже доказано. Так что, по-хорошему бы, конечно, ему [Владимиру Зеленскому] необходимо самому подать в отставку, потому что при таких условиях, я не знаю, кто ему будет доверять», — порассуждал Азаров.

15 мая научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака может сильно ударить по репутации лидера страны Зеленского. Он добавил, что руководство Евросоюза и ведущих европейских стран будет стараться минимизировать последствия для Зеленского, однако полностью это сделать не удастся, поскольку есть люди и даже политические силы, которые ждут репутационных потерь Киева, чтобы препятствовать выделению дополнительных денег.

