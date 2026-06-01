Подарок Трампу от британских чиновников сорвался

Британские официальные лица планировали подарить президенту США Дональду Трампу «красный чемоданчик» во время его государственного визита в Великобританию в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости.

О подарке стало известно из опубликованных документов, касающихся американского финансиста Джеффри Эпштейна и экс-посла в США Питера Мандельсона.

В этих документах содержится переписка по электронной почте между Мандельсоном, бывшим главой дипломатической службы Олли Роббинсом и экс-главой аппарата премьера Морганом Максуини о подарке для Трампа. Все трое позже потеряли свои должности из-за скандала, связанного с назначением Мандельсона главой дипмиссии.

«Одним из подарков, который больше всего значил бы для президента, был бы красный чемоданчик с золотым гербом и надписью, имитирующей министерские чемоданчики правительства Великобритании, но с надписью «Президент Соединенных Штатов», — говорится в одном из писем Роббинса Мандельсону.

Судя по переписке, создание подарка вызвало определенные сложности. «Сага продолжается», — заметил Мандельсон в одном из своих сообщений.

Участники обсуждения также высказывали сомнения относительно готовности чемоданчика и искали подходящую компанию для его производства.

Красные чемоданы, используемые министрами правительства Великобритании и британским монархом, традиционно изготавливаются фирмами Barrow Hepburn & Gale и Wickwar & Co. На внешней стороне чемодана обычно размещается королевский герб в позолоте.

Ранее Карл III подарил Трампу колокол с подводной лодки.