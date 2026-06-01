Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Подарок Трампу от британских чиновников сорвался

РИА Новости: британские чиновники собирались подарить Трампу красный чемоданчик
Chris Jackson/Pool via Reuters

Британские официальные лица планировали подарить президенту США Дональду Трампу «красный чемоданчик» во время его государственного визита в Великобританию в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости.

О подарке стало известно из опубликованных документов, касающихся американского финансиста Джеффри Эпштейна и экс-посла в США Питера Мандельсона.

В этих документах содержится переписка по электронной почте между Мандельсоном, бывшим главой дипломатической службы Олли Роббинсом и экс-главой аппарата премьера Морганом Максуини о подарке для Трампа. Все трое позже потеряли свои должности из-за скандала, связанного с назначением Мандельсона главой дипмиссии.

«Одним из подарков, который больше всего значил бы для президента, был бы красный чемоданчик с золотым гербом и надписью, имитирующей министерские чемоданчики правительства Великобритании, но с надписью «Президент Соединенных Штатов», — говорится в одном из писем Роббинса Мандельсону.

Судя по переписке, создание подарка вызвало определенные сложности. «Сага продолжается», — заметил Мандельсон в одном из своих сообщений.

Участники обсуждения также высказывали сомнения относительно готовности чемоданчика и искали подходящую компанию для его производства.

Красные чемоданы, используемые министрами правительства Великобритании и британским монархом, традиционно изготавливаются фирмами Barrow Hepburn & Gale и Wickwar & Co. На внешней стороне чемодана обычно размещается королевский герб в позолоте.

Ранее Карл III подарил Трампу колокол с подводной лодки.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!