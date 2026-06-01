Медведев заявил о «непривычных одеждах» оппонентов ЕР в преддверии выборов

Екатерина Штукина/РИА Новости

Некоторые оппоненты «Единой России» начали «одеваться в непривычные одежды» перед предстоящими выборами в сентябре, что вызывает удивление, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ и лидер партии Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

На расширенном заседании Бюро Высшего совета партии политик подчеркнул, что членам «Единой России» следует уже сейчас обратить внимание на грядущую избирательную кампанию, так как различные политические силы активно генерируют новые идеи и подходы.

«Скажу прямо, некоторые оппоненты наши почему-то начали одеваться в непривычные одежды, надели на себя какие-то новые тоги: кто был левым консерватором, почему-то сейчас заявляет о себе как о либерале. Есть и другие проблемы, включая попытки возбуждаться по весьма и весьма тонким моментам устройства нашей страны, так нельзя», — отметил Медведев.

Предстоящие в 2026 году выборы в Госдуму IX созыва станут для России историческим событием: процедура голосования впервые охватит ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. Параллельно с думской кампанией в ряде субъектов РФ пройдут выборы в региональные парламенты. В Центризбиркоме уже охарактеризовали готовящуюся кампанию как одну из наиболее трудоемких и непростых за последние годы. Когда и как пройдут выборы в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК РФ рассказали, сколько партий имеют право участвовать в выборах.

 
