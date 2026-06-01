В МИД России заявили о взаимодействии с США по вопросам Кубы

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ обсуждает с США вопросы, связанные с Кубой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тема давления на Кубу со стороны Вашингтона присутствует в наших контактах с американцами. Я не склонен углубляться в детали, но могу сказать, что наши подходы радикально различаются», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, в России понимают всю совокупность обстоятельств, в которых оказалась Куба вследствие противозаконной американской блокады и нарастающего давления. Он отметил, что российская сторона не может оставаться безучастной в этом плане.

28 мая американский историк и политолог Даниэль Мендиола написал в статье для газеты Guardian, что обвинения США против 94-летнего экс-главы Кубы Рауля Кастро подтверждают то, что Куба станет следующей целью США. По его словам, обвинение, которое США выдвинули против Кастро 20 мая, является предлогом для «государственного насилия» против Кубы.

Ранее СМИ сообщили о разных вариантах действий Трампа против Кубы.