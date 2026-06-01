Медведев поздравил Пашиняна с днем рождения и напомнил ему о судьбе Троцкого

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения и сравнил его действия по референдуму о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с решениями советского политика Льва Троцкого. Пост опубликован в «Максе».

«Тов. Никол пошел опасной тропинкой тов. Троцкого. Отвечая на призыв провести референдум о том, в каком интеграционном объединении состоять Армении (ЕАЭС или ЕС), он применил легендарную формулу Льва Давидовича «Ни войны, ни мира, а армию распустить», — написал Медведев.

По словам Медведева, армянские власти не хотят принимать решение до тех пор, пока страна не получит приглашение в Евросоюз, при этом намерены продолжать пользоваться преимуществами членства в ЕАЭС.

Он напомнил о последствиях политики Троцкого, которая привела к тому, что стране все равно пришлось в 1918 году заключать Брестский мир, но на менее выгодных условиях.

«Да и извилистая тропинка Троцкого закончилась для него весьма трагично», — отметил Медведев.

25 мая он заявил, что Пашинян толкает страну «на курс бандеровской Украины». По словам Медведева, премьер не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки со стороны России и выбрал курс на разрыв отношений с соседним государством. Он добавил, что Пашинян, несмотря на выгоду Армении от членства в ЕАЭС, отказался от участия в саммитах объединения, и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

Ранее Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году.