Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Медведев поздравил Пашиняна с днем рождения и напомнил ему о судьбе Троцкого

Медведев: Пашинян пошел опасной тропинкой Троцкого
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения и сравнил его действия по референдуму о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с решениями советского политика Льва Троцкого. Пост опубликован в «Максе».

«Тов. Никол пошел опасной тропинкой тов. Троцкого. Отвечая на призыв провести референдум о том, в каком интеграционном объединении состоять Армении (ЕАЭС или ЕС), он применил легендарную формулу Льва Давидовича «Ни войны, ни мира, а армию распустить», — написал Медведев.

По словам Медведева, армянские власти не хотят принимать решение до тех пор, пока страна не получит приглашение в Евросоюз, при этом намерены продолжать пользоваться преимуществами членства в ЕАЭС.

Он напомнил о последствиях политики Троцкого, которая привела к тому, что стране все равно пришлось в 1918 году заключать Брестский мир, но на менее выгодных условиях.

«Да и извилистая тропинка Троцкого закончилась для него весьма трагично», — отметил Медведев.

25 мая он заявил, что Пашинян толкает страну «на курс бандеровской Украины». По словам Медведева, премьер не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки со стороны России и выбрал курс на разрыв отношений с соседним государством. Он добавил, что Пашинян, несмотря на выгоду Армении от членства в ЕАЭС, отказался от участия в саммитах объединения, и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

Ранее Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!