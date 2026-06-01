Песков раскрыл реакцию Румынии на предложение Путина по поводу инцидента с БПЛА

Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Кремль не получал какой-либо реакции от Бухареста на предложение президента России Владимира Путина о готовности Москвы изучить упавшие в Румынии обломки беспилотника. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Не получали [реакции]», — сказал Песков.

Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая заявил, что если России передадут данные, например обломки упавшего БПЛА, то она проведет объективное расследование и сможет дать оценку случившемуся.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Румынские власти поспешили обвинить в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. В Госдуме указали на отсутствие у Бахерста доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя этот инцидент, заявил о необходимости разобраться, чей беспилотник попал в жилой дом в Румынии. Однако странам Евросоюза политик рекомендовал «завалить хлебало», поскольку они являются соучастниками войны против России. Медведев отметил, что европейцы больше не смогут спокойно спать, «особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований».

Ранее российский генерал заявил, что Украина спланировала провокацию с БПЛА в Румынии.

 
