Российский посол обратился к Европе после слов об Украине в границах 1991 года

Заявление евродепутата Фернана Картхайзера о намерении ЕС в потенциальных переговорах с Россией требовать от Москвы возвращения Украины в границах 1991 года говорит о желании Брюсселя переписать Конституцию РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.



«Тут даже отвечать не надо. У нас в Конституции все написано. Они что, хотят переписать нашу Конституцию? Пусть свои пишут конституции. У англичан до сих пор вообще конституции нет писаной. Пусть пишут свою конституцию, а на нашу не надо замахиваться», — подчеркнул дипломат.



Долгов добавил, что Европа не может быть стороной переговоров по Украине, потому что Брюссель стал полноценным участником украинского конфликта.



До этого евродепутат Фернан Картхайзер заявил, что представители ЕС в рамках потенциальных переговоров намерены потребовать от России восстановления территориальных границ Украины по состоянию на 1991 год, включая выход РФ из Крыма.

Ранее в Европарламенте назвали противников переговоров с Россией.