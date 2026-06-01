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Политика

В Госдуме ответили президенту Румынии на призыв к России по Украине

Депутат Чепа счел провокационными слова президента Румынии об ударах по Украине
IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

Заявление президента Румынии Никушора Дана о том, что России необходимо бить по Украине так, чтобы исключить ущерб для его страны, является провокационным. Сам инцидент с БПЛП в Румынии направлен на более тесное вовлечение НАТО в военный конфликт. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.
 
«Это провокационное заявление. Нет никаких доказательств, что это Россия. Понимаем, что это больше похоже на определенную провокацию. Украина нанесла удары по школе [колледжу в Старобельске], где погибло большое количество детей. Был ответ о том, что Россия готова нанести удар, было обращение к европейским странам, чтоб они эвакуировали посольства. И в это время произошел инцидент [с БПЛА в Румынии]», — сказал парламентарий.
 
Провокация с дроном в Румынии, подчеркнул Чепа, направлена на более тесное вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, чтобы они начали сбивать российские беспилотники над Украиной с территории государств альянса.
 
Дан заявил, что России нужно изменить тактику ударов по Украине, чтобы исключить ущерб для его страны. 
 
В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Ранее сенатор ответил на обвинения России в инциденте с БПЛА в Румынии.

 
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