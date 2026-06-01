Президент Литвы призвал Европу не «подхалимничать» перед Россией

Дискуссии о том, кто будет представлять Европу на возможных переговорах о мире между Россией и Украиной не учитывают европейских потребностей в безопасности. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, чьи слова приводит LRT.

По его словам, невозможно игнорировать факт, что «будущее европейской безопасности решается на Украине». Однако, по его словам, необходимо «остановить» Россию, а не «подхалимничать» перед ней. Призывы к взаимодействию с Москвой «не отражают потребностей Европы в сфере безопасности», сказал президент Литвы.

Науседа заявил, что «отказ от установления четких условий и создания надежного фактора сдерживания скорее поощрит агрессора, чем сдержит его действия».

9 мая президент Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

При этом Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писало, что Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией. Как отмечается в материале, из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.

Ранее экс-глава МИД Австрии призвала страны ЕС начать диалог с РФ.

 
