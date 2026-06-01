Барака Обаму взломали в соцсетях

Неизвестный взломал официальный аккаунт Барака Обамы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) времен его президентства в США. Об этом сообщил портал TMZ, который первым обратил внимание на подозрительную активность на странице политика.

Отмечается, что в аккаунте бывшего американского лидера в воскресенье появился странный контент. Позже выяснилось, что это было дело рук хакера. По данным портала, неизвестный опубликовал несколько постов, в том числе сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) изображение с подписью на фарси, которая переводится как «Белый дом находится под контролем шиитов».

Представитель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) подтвердил факт взлома аккаунта. Он отметил, что контроль над страницей был восстановлен.

Последний пост Барака Обамы в этом аккаунте был опубликован в последний день его президентства — 20 января 2017 года. Личность хакера пока не установлена.

До этого хакеры взломали аккаунт нынешнего президента США Дональда Трампа и опубликовали его «голую» фотографию. На снимке, предположительно, Трамп позирует перед кем-то полностью без одежды. В кадре также можно увидеть руку, которая держит пульверизатор и обдает тело американского лидера водяным паром.

