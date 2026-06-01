В Европе поддержали идею Мерца об особом статусе Украины в ЕС

Председатель «Европейской народной партии» (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер поддержал идею канцлера Фридриха Мерца об особом статусе Украины в Евросоюзе. Об этом сообщает телеканал n-tv со ссылкой на его интервью медиагруппе Funke.

Политик назвал идею об особом статусе Украины «креативной и позитивной инициативой». Он также заметил, что страна с опытной армией и оборонными технологиями станет активом в сфере безопасности.

21 мая канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в ЕС. Глава немецкого правительства считает, что статус «ассоциированного члена» даст возможность украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако не даст права голоса.

При этом ранее Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства Украины в региональном содружестве. По мнению Зеленского, республика заслуживает полноправного членства, поскольку «защищает Европу не символически, а реально».

