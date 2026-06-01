Правый политик и сторонник президента лидируют на выборах в Колумбии

Абелардо де ла Эсприэлья и Иван Сепеда лидируют на выборах в Колумбии

Правый политик и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья и кандидат от правящей левой партии «Исторический пакт» Иван Сепеда лидируют на президентских выборах в Колумбии. Об этом сообщает Национальный реестр актов гражданского состояния, передает ТАСС.

На данный момент подсчитано 6,19% голосов. Согласно этим данным, за де ла Эсприэлью проголосовали 43,29%, за Сепеду — 43,25%.

Президентские выборы в Колумбии стартовали 31 мая. В борьбе за высший государственный пост участвуют 11 кандидатов. Фаворитами являются трое: левый сенатор Иван Сепеда, правый юрист и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья, а также правый политик Палома Валенсия. Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо набрать абсолютное большинство голосов избирателей — 50% плюс один голос, иначе 21 июня состоится второй тур выборов.

