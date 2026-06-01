ЛДПР предложила ввести налоговый вычет на оплату детсада и продленки

ЛДПР выступила с инициативой распространить социальный налоговый вычет на расходы россиян на пребывание детей в детсадах, а также в группах продленного дня начальной школы. Соответствующий законопроект будет направлен в правительство в понедельник (пояснительная записка есть у «Газеты.Ru»).
 
Как напомнили в ЛДПР, сейчас множество семей несет существенные расходы на пребывание детей в детском саде или на продленке в школе. Между тем эти расходы, подчеркивают в партии, «имеют социально значимый характер, поскольку направлены на обеспечение надлежащих условий воспитания, развития и безопасного пребывания детей».
 
Поэтому предлагается распространить действие социального налогового вычета на суммы, уплаченные россиянами за детсад и продленку для детей.
 
Кроме того, как предполагается, действие законопроекта будет распространяться и на тех, кто платит за своих младших братьев или сестер.

«До сих пор в нашей стране сохраняются проблемы нехватки детских садов и яслей — во многих малых городах их нет вовсе. Работающим родителям приходится отдавать ребенка на платные кружки или группы продленного дня, ведь другого выбора нет — оставить малыша просто не с кем. Бабушки и дедушки есть далеко не у всех, а услуги няни обойдутся еще дороже, чем по текущему прейскуранту услуги садиков или продленок», — сказал глава партии Леонид Слуцкий.
 
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эта мера позволит «частично компенсировать фактические расходы семей на содержание детей в дошкольных образовательных организациях и при получении детьми начального общего образования, обеспечивая единообразный подход к регулированию расходов, связанных с получением ребенком образования».
 
Например, если семья в течение налогового периода оплачивает услуги по присмотру и уходу за ребенком в детском саду в размере 45 000 рублей в год, при применении социального налогового вычета по ставке налога на доходы физических лиц 13% сумма возврата составит порядка 6000 рублей.
 
Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2027 года.
 
До этого сенатор Игорь Мурог заявил, что россияне имеют право на компенсацию расходов за пребывание ребенка в детском саду. Сумма компенсации доходит до 70%, а для ее оформления необходимо предоставить соответствующие документы в МФЦ или органы образования.
 

 

 

Ранее в Госдуме предложили автоматически зачислять новорожденных в детсады и школы.

 
