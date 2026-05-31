В совбезе Белоруссии назвали сроки начала войны Запада с Минском и Москвой

Западные страны «открыто готовятся к войне», заявил в эфире телеканала СТВ госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Чиновник отметил, что во всех их документах начало боевых действий в Европе закладывается на 2030 год. На это идут и военные бюджеты стран Запада.

«В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию и Республику Беларусь», — сказал госсекретарь.

По его словам, на Западе при этом понимают, что никакой угрозы из Белоруссии и РФ в действительности не исходит.

До этого президент Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть «очень серьезная цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии». Глава государства счел «трепом» звучащие с Украины заявления о якобы определенных на белорусской территории 500 возможных целях. По мнению Лукашенко, в Киеве понимают, что цель есть и у Минска.

Ранее Лукашенко пригрозил Украине войной «другого качества».