Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В совбезе Белоруссии назвали сроки начала войны Запада с Минском и Москвой

Вольфович: Запад открыто готовится начать войну в 2030 году
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Западные страны «открыто готовятся к войне», заявил в эфире телеканала СТВ госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Чиновник отметил, что во всех их документах начало боевых действий в Европе закладывается на 2030 год. На это идут и военные бюджеты стран Запада.

«В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию и Республику Беларусь», — сказал госсекретарь.

По его словам, на Западе при этом понимают, что никакой угрозы из Белоруссии и РФ в действительности не исходит.

До этого президент Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть «очень серьезная цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии». Глава государства счел «трепом» звучащие с Украины заявления о якобы определенных на белорусской территории 500 возможных целях. По мнению Лукашенко, в Киеве понимают, что цель есть и у Минска.

Ранее Лукашенко пригрозил Украине войной «другого качества».

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!