Лукашенко ответил на угрозы Украины о 500 целях в Белоруссии

Лукашенко: у Минска есть очень серьезная цель недалеко от Белоруссии

Президент Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть «очень серьезная цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии». Его слова приводит агентство РИА Новости.

Глава государства счел «трепом» звучащие с Украины заявления о якобы определенных на белорусской территории 500 возможных целях. По мнению Лукашенко, в Киеве понимают, что цель есть и у Минска.

«Военные Украины никакой войны с Белоруссией не хотят. Это я знаю точно, потому что они понимают, что это 1,5 тысячи километров дополнительного фронта — граница», — сказал лидер.

Глава государства отметил, что в Минске знают, кто стоит с другой стороны границы, — «бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны».

На этой неделе командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Украина определила 500 целей в Белоруссии на случай ее вступления в конфликт на российской стороне. Он посоветовал соседней стране «не лезь в глаза Украине».

Ранее Лукашенко пригрозил Украине войной «другого качества».