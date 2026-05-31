Лукашенко пригрозил Украине войной «другого качества» в случае нападения на Белоруссию

Лукашенко: война на Украине получит иное качество в случае атаки на Белоруссию
Сергей Бобылев/РИА Новости

Война на Украине получит совершенно иное качество в случае атаки на Белоруссию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Не дай Бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Белоруссии — война получит совершенно иное качество в Украине», — предупредил белорусских лидер.

При этом президент не стал конкретизировать, какие именно будут последствия.

До этого Лукашенко заявил, что белорусские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. По его словам, об этом известно как президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и украинским военным.

Белорусский лидер выразил мнение, что украинские военные не заинтересованы в конфликте с Белоруссией. По его словам, они понимают, что появление дополнительного участка фронта протяженностью около 1,5 тысячи километров не отвечает интересам Украины.

Вместе с тем Лукашенко отмечал, что Белоруссия будет вместе с Россией «защищать Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства», в случае агрессии.

Ранее Лукашенко пообещал кратно нарастить число военных в случае войны.

 
