Премьер Дании назвала Украину первой линией обороны Европы

Глава датского правительства Метте Фредериксен в интервью польской Gazeta Wyborcza призвала Европу наращивать давление на Россию.

По ее словам, это должно быть экономическое и политическое давление, которое будет создаваться путем введения дополнительных санкций.

Фредериксен добавила, что Украина является первой линией обороны Европы, а также потребовала снабжать Киев вооружением, заявив, что Запад заставил украинскую сторону воевать со связанными руками.

До этого премьер-министр Дании заявила, что Европа все еще не готова к военному противостоянию с Россией. По словам Фредериксен, европейские страны «не вооружаются так быстро, как следовало бы». Также премьер подчеркнула, что государства ЕС тратят все больше денег на оборону и сдерживание, но «этого все еще недостаточно».

В конце апреля газета Politico писала о том, что конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к противостоянию с Россией. А именно война в Иране продемонстрировала истощение военных запасов, отсутствие превосходства в воздухе, слабость военно-морских сил, разобщенность членов альянса и зависимость от украинских технологий по борьбе с БПЛА.

