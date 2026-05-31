Американский генерал случайно поссорил Сеул, Пекин и Вашингтон

«Рёнхап»: КНР заявил о переходе США границ после метафоры генерала о Южной Корее

Командующий Вооруженными силами США в Корее (USFK) генерал Ксавьер Брансон спровоцировал международный скандал, назвав Южную Корею «кинжалом в сердце Азии» в контексте противостояния с Китаем. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что это высказывание вызвало критику в посольстве КНР в Сеуле, где заявили, что генерал фактически назвал Южную Корею американским оружием и обвинили США в «пересечении границ».

Представители Южной Кореи также отреагировали на это высказывание. В агентстве заявили, что Сеул передал свою позицию Вашингтону по дипломатическим каналам. Корейские власти не стали вдаваться в подробности, однако в публикации отмечается, что Сеул, скорее всего, выразил американской стороне сожаление.

Позднее на фоне разгоревшегося скандала генерал поспешил объясниться. На форуме по безопасности в Сингапуре он заявил, что пытался лишь описать оперативную обстановку, в которой действуют войска в регионе. Речь не шла о формулировании политических целей, дал понять он.

В подкасте Военного колледжа армии США Брансон, рассуждая о стратегической обстановке в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил, что Южная Корея с восточного побережья Китая выглядит как «кинжал в сердце Азии». Японию он при этом назвал «щитом», который ограничивает дальнейшие амбиции Пекина.

