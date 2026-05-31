Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Американский генерал случайно поссорил Сеул, Пекин и Вашингтон

«Рёнхап»: КНР заявил о переходе США границ после метафоры генерала о Южной Корее
US Joint Staff/Global Look Press

Командующий Вооруженными силами США в Корее (USFK) генерал Ксавьер Брансон спровоцировал международный скандал, назвав Южную Корею «кинжалом в сердце Азии» в контексте противостояния с Китаем. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что это высказывание вызвало критику в посольстве КНР в Сеуле, где заявили, что генерал фактически назвал Южную Корею американским оружием и обвинили США в «пересечении границ».

Представители Южной Кореи также отреагировали на это высказывание. В агентстве заявили, что Сеул передал свою позицию Вашингтону по дипломатическим каналам. Корейские власти не стали вдаваться в подробности, однако в публикации отмечается, что Сеул, скорее всего, выразил американской стороне сожаление.

Позднее на фоне разгоревшегося скандала генерал поспешил объясниться. На форуме по безопасности в Сингапуре он заявил, что пытался лишь описать оперативную обстановку, в которой действуют войска в регионе. Речь не шла о формулировании политических целей, дал понять он.

В подкасте Военного колледжа армии США Брансон, рассуждая о стратегической обстановке в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил, что Южная Корея с восточного побережья Китая выглядит как «кинжал в сердце Азии». Японию он при этом назвал «щитом», который ограничивает дальнейшие амбиции Пекина.

Ранее политолог заявил, что главная цель нападения США на Иран — забрать ресурсы у Китая.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!