Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Лукашенко исключил участие белорусских солдат в конфликте на Украине

Лукашенко заявил, что белорусских солдат на Украине не было и не будет
Александр Щербак/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Его слова приводит агентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что белорусских солдат на Украине не было и не будет. По его словам, об этом известно как президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и украинским военным.

Лукашенко также прокомментировал заявления, звучащие из Киева, о якобы существующих на территории Белоруссии 500 потенциальных целях. Президент республики назвал подобные утверждения «трепом».

Кроме того, белорусский лидер выразил мнение, что украинские военные не заинтересованы в конфликте с Белоруссией. По его словам, они понимают, что появление дополнительного участка фронта протяженностью около 1,5 тысячи километров не отвечает интересам Украины.

До этого Лукашенко, комментируя заявления Зеленского, сказал, что его страна не собирается участвовать в украинском конфликте.

Вместе с тем президент Белоруссии подчеркнул, что его страна будет вместе с Россией «защищать Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства», в случае агрессии.

Ранее Лукашенко заявил, что российские генералы остались довольны тренировкой ядерных сил.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!