Лукашенко исключил участие белорусских солдат в конфликте на Украине

Лукашенко заявил, что белорусских солдат на Украине не было и не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Его слова приводит агентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что белорусских солдат на Украине не было и не будет. По его словам, об этом известно как президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и украинским военным.

Лукашенко также прокомментировал заявления, звучащие из Киева, о якобы существующих на территории Белоруссии 500 потенциальных целях. Президент республики назвал подобные утверждения «трепом».

Кроме того, белорусский лидер выразил мнение, что украинские военные не заинтересованы в конфликте с Белоруссией. По его словам, они понимают, что появление дополнительного участка фронта протяженностью около 1,5 тысячи километров не отвечает интересам Украины.

До этого Лукашенко, комментируя заявления Зеленского, сказал, что его страна не собирается участвовать в украинском конфликте.

Вместе с тем президент Белоруссии подчеркнул, что его страна будет вместе с Россией «защищать Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства», в случае агрессии.

Ранее Лукашенко заявил, что российские генералы остались довольны тренировкой ядерных сил.