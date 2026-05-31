В Италии предрекли крах сельского хозяйства ЕС после вступления Украины

Вступление Украины в ЕС приведет к кризису в сельскохозяйственной сфере для многих стран Европы, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

«Это немедленно вызовет очень серьезный сельскохозяйственный кризис во многих странах ЕС, который никто, даже немцы, не сможет себе позволить», — убежден министр.

В качестве альтернативы он предложил создать крупную общеевропейскую систему обороны, выходящую за пределы нынешних границ Евросоюза. По замыслу Крозетто, помимо ЕС и Украины в нее могли бы войти Великобритания, Норвегия и страны Балкан.

«Я не думаю, что кто-то будет возражать против такой системы, потому что она защитит всех», — подчеркнул глава итальянского оборонного ведомства.

Однако, добавил Крозетто, создавать такую систему можно будет лишь после того, как конфликт на Украине окончательно завершится.

Украина получила статус кандидата в ЕС в 2022 году. В Брюсселе не раз признавали, что это решение носило символический характер и было призвано проявить поддержку Киева в его противостоянии с Москвой. При этом некоторые страны Евросоюза последовательно выступают против присоединения Украины.

Ранее вопрос о вступлении Украины в ЕС расколол Италию.