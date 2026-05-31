Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев словами об окончании спокойного сна напомнил европейцам о последствиях накачивания Украины оружием. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«Таким образом, Медведев хотел сказать следующее: просто заткнитесь, помолчите об этом беспилотнике, приземлившемся в Румынии», — сказал журналист.

По словам Христофору, Медведев имел в виду то, что делает Европа, производя тысячи дронов и отправляя их на Украину для нападения на Россию, «гораздо серьезнее и опаснее».

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы.

Медведев, комментируя этот инцидент, заявил о необходимости разобраться, чей беспилотник попал в жилой дом в Румынии. Однако странам Евросоюза политик рекомендовал «завалить хлебало», поскольку они являются соучастниками войны против России. Медведев также подчеркнул, что европейцы больше не смогут спокойно спать, «особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований».

Ранее Туск ответил на слова Медведева об окончании «спокойного сна» для европейцев.