Итальянская газета обвинила Запад в эскалации конфликта после инцидента в Румынии

AntiDiplomatico усомнилось в версии о российском беспилотнике в Румынии
Инцидент с беспилотником в Румынии используется западными странами для дальнейшего усиления напряженности в отношениях с Россией. Такое мнение высказало итальянское издание AntiDiplomatico.

Автор публикации заявил, что страны Евросоюза и НАТО, по его мнению, стремятся использовать любые поводы для поддержания конфликта вокруг Украины и усиления давления на Москву. В материале отмечается, что запрос российской стороны о предоставлении доказательств принадлежности беспилотника России не был удовлетворен.

Обозреватель также выразил мнение, что европейские элиты сделали противостояние с Россией одним из ключевых направлений своей политики, а Украина остается зависимой от внешней поддержки.

Поводом для публикации стал инцидент в румынском городе Галац 29 мая. Минобороны Румынии сообщило, что беспилотник попал в крышу жилого дома, в результате чего пострадали два человека. Румынские власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, однако каких-либо доказательств публично не представили. При этом военные отслеживали полет аппарата с помощью радиолокационных систем, но не смогли его перехватить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес Москвы не подкреплены фактами или доказательствами. По ее словам, реакция европейских структур направлена на отвлечение внимания от других событий.

Позже в посольстве России в Бухаресте заявили, что румынская сторона использовала инцидент с беспилотником как повод для дальнейшей дипломатической конфронтации с Москвой.

