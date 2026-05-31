В США рассчитывают, что сделка с Ираном состоится на следующей неделе

Ясность по сделке США и Ирана может появиться к концу следующей недели. Об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера Дональда Трампа.

Источник счел неизбежным заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Он выразил уверенность, что сделка обязательно состоится.

«Мы готовы подождать, чтобы президент [США] получил то, о чем просит. Может, неделю. Может, меньше. Может, больше. В конце недели, надеемся, будет какой-то результат», — сказал чиновник.

31 мая газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Трамп ужесточил условия потенциальной сделки США и Ирана по урегулированию конфликта. По данным издания, американская сторона уже направила измененный план Исламской Республике. Однако неизвестно, какие именно пункты были пересмотрены главой государства. Опрошенные корреспондентами чиновники лишь рассказали, что хозяина Белого дома беспокоили некоторые положения, касающиеся разморозки активов Тегерана. Также журналисты выяснили, что Трамп выражал недовольство из-за долгих раздумий Ирана над инициативами Соединенных Штатов.

Президент России Владимир Путин в начале мая назвал конфликт на Ближнем Востоке очень тяжелым и сложным.

Ранее в США предупредили, что не обладают безграничным терпением в рамках переговоров с Ираном.

 
