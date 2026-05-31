Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской народной республике (ЛНР) стал настоящим медийным фиаско для Киева. Об этом заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда (США) Николай Петро в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context.

«Это фиаско, публичное и медийное, для украинского руководства», — сказал эксперт.

По его мнению, украинское военное руководство находится в панике из-за ответных действий России.

Профессор считает, что ситуация усугубляется тем, что союзники Киева «цинично наживаются» на продолжении конфликта, несмотря на то что ресурсы Украины стремительно истощаются.

«ЕС находится в положении организатора боксерского поединка. Он фактически зарабатывает деньги на бойце на ринге, которого избивают», — признал Петро.

22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Пятиэтажное здание, в котором находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось до второго этажа. Не выжили более 20 человек, еще 40 пострадали.

В Кремле назвали эту атаку чудовищной и подчеркнули, что ответственные за удар должны быть наказаны. Правозащитники призвали ООН признать этот удар по колледжу военным преступлением, а СК России возбудил дело о теракте.

Ранее в ООН впервые отреагировали на удары ВСУ по колледжу в Старобельске.