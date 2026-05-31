Христофору: слова Путина о дроне в Румынии поставили ЕС в неудобное положение

Заявление президента России Владимира Путина по поводу инцидента с беспилотником в Румынии разрушило продвигаемую Евросоюзом версию событий. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Ответ Путина, по сути, разнес в щепки этот нарратив, полностью деконструировав всю эту линию с обвинениями в адрес России», — отметил он.

По его словам, после происшествия в Румынии Бухарест и Брюссель обвинили Москву, однако каких-либо доказательств представлено не было. Христофору отметил, что российский лидер обратил внимание именно на отсутствие подтвержденных данных и призвал предоставить результаты расследования.

Обозреватель также заявил, что Путин не только отверг, по его мнению, голословные обвинения, но и указал на недостаточную проработку позиции европейских властей. Христофору подчеркнул, что глава государства обратил внимание на отсутствие собственного расследования со стороны руководства Еврокомиссии.

Журналист напомнил и о прежних случаях с беспилотниками над странами Балтии и Финляндией, когда первоначально звучали обвинения в адрес России, однако впоследствии происхождение аппаратов оказывалось иным. По его мнению, Путин призвал оппонентов предъявить конкретные доказательства, если они имеются.

Поводом для обсуждения стало заявление Минобороны Румынии, которое 29 мая сообщило о попадании беспилотника в крышу дома в городе Галац. В результате происшествия пострадали два человека.

Комментируя ситуацию, Путин заявил, что без проведения экспертизы невозможно достоверно определить принадлежность упавшего дрона. Российский лидер отметил, что Москва готова провести объективное расследование и дать оценку случившемуся, если ей будут переданы соответствующие данные. Он также предположил, что речь может идти об украинском беспилотнике, который отклонился от курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы или из-за технических особенностей.

Ранее Румыния обвинила Россию в инциденте с беспилотником, вызвав посла России для объяснений.