В Словакии назвали условие признания Косово

Словакия сможет признать Косово только после его признания Сербией
Словакия готова признать Косово только после того, как это сделает Сербия. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, передает ТАСС.

«Словакия будет готова признать Косово только если будет достигнуто соглашение между Приштиной и Сербией», — сказал он.

По словам министра, Словакия не может признать Косово без указанного условия, поскольку это будет означать нарушение территориальной целостности Сербии.

7 февраля 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии. В следующем году была принята конституция.

По мнению Сербии, признание независимости региона противоречит международному праву, в том числе резолюции Совбеза 1244 от 1999 года, где говорится о сохранении территориальной целостности Сербии. Согласно конституции республики, Косово входит в ее состав.

На данный момент Косово признают более 90 из 193 стран — членов ООН. Россия, КНР, Иран, Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания считают регион частью Сербии. Более того, Москва заявляла, что РФ не позволит принять Косово в ООН.

Ранее Сирия официально признала Косово.

 
