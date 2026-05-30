Путин подписал указ о товарах из ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин продлил действие временного порядка оформления и маркировки отдельных импортных товаров, ввозимых в страну из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести <…> изменения, заменив в пункт первого слова «до 31 мая 2026 года включительно» словами «до 31 августа 2026 года включительно», — говорится в тексте документа.

Речь идет о внесении изменений в указ «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе РФ».

