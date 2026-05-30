Путин подписал указ о товарах из ЕАЭС

Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин продлил действие временного порядка оформления и маркировки отдельных импортных товаров, ввозимых в страну из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести <…> изменения, заменив в пункт первого слова «до 31 мая 2026 года включительно» словами «до 31 августа 2026 года включительно», — говорится в тексте документа.

Речь идет о внесении изменений в указ «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе РФ».

До этого Путин заявил, что Москва не будет препятствовать стремление Еревана вступить в Евросоюз, однако предупредил о возможной отмене торговых, энергетических и миграционных преференций. Одновременно Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые поддержали проведение в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Какие последствия ждут Армению в случае присоединения к ЕС — в материале «Газеты.Ru».

С 22 мая в РФ действуют ограничения на ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам.

Ранее лидеры ЕАЭС сделали заявление о вступлении Армении в Евросоюз.

 
