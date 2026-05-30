В Молдавии рассказали о будущем российского посла в Кишиневе

Молдавия не собирается выдворять посла России Олега Озерова, поскольку подобный жест повлечет за собой ответные действия и усложнит региональную ситуацию. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Михай Попшой, передает РИА Новости.

На этой неделе президент Молдавии Майя Санду принимала верительные грамоты послов. Российского дипломата не было в списке приглашенных, поэтому журналисты попросили МИД прокомментировать произошедшее. Попшой подчеркнул, что подобного намерения у республики нет.

«Если бы мы считали, что такой жест снизит существующие ограничения в сфере безопасности и обеспечит меньшую угрозу национальной безопасности, мы бы, вероятно, так и поступили», — сказал он.

В марте решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

В мае Санду заявила, что власти Молдавии не намерены финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.